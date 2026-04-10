Ο Ζαϊρ-Εμερί έσπασε το ρεκόρ του Μπέλιγχαμ και έγινε ο νεότερος παίκτης με 40 συμμετοχές

Ο Ζαϊρ-Εμερί έφτασε τις 40 συμμετοχές στο Champions League και έγινε ο νεότερος παίκτης που τις φτάνει, ξεπερνώντας τον Μπέλιγχαμ.

Ο... βιονικός Ζαϊρ-Εμερί μετά και την παρουσία του στην 11αδα της Παρί Σεν Ζερμέν στον προημιτελικό του Champions League απέναντι στη Λίβερπουλ (2-0) έσπασε ένα ρεκόρ που μέχρι πρότινος κρατούσε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος χαφ έγινε ο νεαρότερος παίκτης που έφτασε τις 40 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα του Λουις Ενρίκε υποδέχτηκε τους Reds στο «Παρκ Ντε Πρενς», όπου και πήρε βήμα πρόκρισης με το όχι και τόσο αντιπροσωπευτικό 2-0. Πλέον έχουν το επόμενο ραντεβού τους στο «Άνφιλντ» για το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.

Ένα από τα βασικά «γρανάζια» στη μηχανή του Ενρίκε είναι ο Ζαϊρ-Εμερί. Ο οποίος με την παρουσία του στο παιχνίδι έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έπιασε τις 40 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Σε 20 ετών και 31 ημερών ξεπέρασε τον Τζουντ Μπέλινγχαμ (21 ετών και 164 ημερών), ενώ πλέον στην τρίτη θέση έχουμε τον Ίκερ Κασίγιας (21 ετών 275 ημερών).