Μην μπορώντας να διαχειριστούν τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League οι οπαδοί της έκαναν... ντου στον αγωνιστικό χώρο της «Allianz Arena».

Δεν το πήραν και πολύ ψύχραιμα αυτό οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν. Και πώς να το πάρουν! Η ομάδα τους θριάμβευσε απέναντι στην Ίντερ, κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της κι εκείνοι γιόρτασαν με την ψυχή τους. Μάλιστα, χιλιάδες εξ αυτών δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και εισέβαλαν στο χορτάρι της «Allianz Arena», πλημμυρίζοντας τον αγωνιστικό χώρο και κόβοντας τα δίχτυα των τερμάτων για... ενθύμιο.

🇫🇷 PSG’s fans are now on the pitch, ripping off the net, and forcing the team & trophy to flee behind a hastily-assembled police cordon. pic.twitter.com/o9d8wejt7S