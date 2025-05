Παρί Σεν Ζερμέν vs Ίντερ: Η σύγκρουση δύο διαφορετικών οικονομικών μοντέλων

Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ δεν συγκρούονται μόνο για την κούπα του Champions League, αλλά και για το ποιο οικονομικό μοντέλο είναι πιο αποτελεσματικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Champions League πλησιάζει στο τέλος της, δύο ποδοσφαιρικοί κολοσσοί ετοιμάζονται να κονταροχτυπηθούν όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και στους οικονομικούς πίνακες. Ο τελικός του Μονάχου ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ μοιάζει με μία σύγκρουση μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών μοντέλων οικονομικής διαχείρισης, με το νικητή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να βάζει φυσικά στα ταμεία του ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Ο φετινός τελικός και τα οικονομικά δεδομένα των δύο ομάδων είναι ένα σημείο αναφοράς για τη σύνδεση αγωνιστικής επιτυχίας και οικονομικής στρατηγικής, και μπορεί να αναδείξει το ότι έχει μεγάλη σημασία το πώς οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τα έσοδα. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που εξέδωσε για τη σεζόν 2024/2025, η γαλλική ομάδα κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους 807 εκατομμυρίων ευρώ, κατατάσσοντάς τη μεταξύ των τριών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Αναλυτικά:

Παρά το υψηλό μισθολογικό κόστος και την έντονη κριτική για τις δαπανηρές μεταγραφές της, οι Παριζιάνοι κατάφεραν με ένα μαγικό τρόπο να μειώσουν φέτος τις ζημιές τους, ενώ διατήρησαν τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα τους στα γήπεδα, να είναι σήμερα μια από τις πιο φορμαρισμένες ευρωπαϊκές ομάδες.

Ιδιαίτερη επιρροή στα οικονομικά της είχε η αποχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024. Σύμφωνα με την Circle Strategy, η αξία της Παρί σχεδόν πενταπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της επταετούς παραμονής του Γάλλου σούπερ σταρ εκεί. Ωστόσο, η αποχώρησή του έφερε μείωση κατά 90% στα έσοδα της μπουτίκ του συλλόγου, άλλη και πτώση στην εμπορική ισχύ του brand. Παρότι απελευθερώθηκε σημαντικό μισθολογικό βάρος μετά την αποδέσμευσή του, οι συνέπειες της εξόδου του Μπαπέ ήταν εμφανείς στα οικονομικά του κλαμπ.

Παράλληλα, η συνολική αξία του ρόστερ της Παρί εκτιμάται πλέον στα 923 εκατομμύρια ευρώ από το Transfermarkt, κάτι που την καθιστά μία από τις ακριβότερες ομάδες παγκοσμίως! Οι πιο πολύτιμοι παίκτες της, όπως ο Ασράφ Χακίμι, Χβίτσα Κβαρατσχέλια και ο Ουσμάν Ντεμπελέ, διατηρούν υψηλές αποτιμήσεις, ενισχύοντας το brand της ομάδας.

Τέλος, η μέχρι τώρα πορεία της στο Champions League τής απέφερε περίπου 137 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα μέχρι να φτάσει στον τελικό, σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data.

Η Ίντερ βαδίζει σε ένα διαφορετικό μονοπάτι, καθώς δεν έχει από πίσω της τη στήριξη ενός ολόκληρου κράτους, όπως είναι το Κατάρ. Η ιταλική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Σιμόνε Ιντζάγκι, εστίασε στη διοικητική εξυγίανση και την ορθολογική διαχείριση του ρόστερ της έχοντας περάσει στο παρελθόν σοβαρή κρίση στα οικονομικά της.

Τα έσοδα για τη σεζόν 2024/2025 ανήλθαν στα 473,2 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48 εκατομμύρια σε σύγκριση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ταυτόχρονα, οι ζημιές της μειώθηκαν από 85 εκατ. σε 36 εκατ. ευρώ. Η σταθεροποίηση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην επένδυση της Oaktree Capital στους Νερατζούρι, που άγγιξε τα 47 εκατ. ευρώ, προσφέροντας στην Ίντερ μία πολύ αναγκαία ρευστότητα.

Η φετινή πορεία των Ιταλών στο Champions League τούς έχει αποδώσει περίπου 136 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την έτερη φιναλίστ Παρί σε αυτόν τον τομέα.

Αξιοσημείωτο είναι πως υπό την καθοδήγηση του Ιταλού τεχνικού, η συνολική αξία του ρόστερ της Ίντερ αυξήθηκε κατά 108,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt. Σήμερα, ανέρχεται στα 663 εκατομμύρια ευρώ, με παίκτες όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες (από 80 εκατ σε 100 εκατ) και ο Φεντερίκο Ντιμάρκο (από 10 σε 60 εκατ.) να παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση στην αγοραστική τους αξία.

Η διοίκηση έχει επίσης εξασφαλίσει την ενίσχυση της ομάδας με μεταγραφές ελεύθερων παικτών κι έχει επενδύσει σε νέα ταλέντα, δίνοντας έμφαση στη μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητά της και όχι στις κοστοβορες αγορές.

PSG 🇫🇷 added +€18.5m in UEFA prize money for reaching the UCL final tonight.



PSG 🇫🇷 jumped to the 🔝 of prize money rankings with €137.9m made overall!



Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 end the season at #3 with €117m.



🔸 UCL winners 🏆 get additional +€6.5m (and +€4m for participating in UEFA… pic.twitter.com/IxmlpW9YZ3