Όταν ανέλαβε την Ίντερ το 2021, ο Ιντζάγκι βρέθηκε αντιμέτωπος με μία τεράστια πρόκληση που είχε να κάνει με τα περιορισμένα οικονομικά μέσα που διέθετε ο σύλλογος, τις αποχωρήσεις σημαντικών παικτών και ένα κλίμα γεμάτο αμφιβολία για την επόμενη μέρα. Ο Ιταλός σχεδόν από το μηδέν δημιούργησε μια ομάδα που μέσα σε τρία χρόνια πήρε έξι τίτλους στην Ιταλία και φέτος ετοιμάζεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό αυτό.

Simone Inzaghi has reached the Champions League final in 2️⃣ out of his last 3️⃣ seasons as Inter's manager:



- 2022/23 ✅

- 2023/24 ❌

- 2024/25 ✅



His team also won Serie A, Coppa Italia, and 2x Supercoppa Italianas in that time 👏 pic.twitter.com/M13X510XW4