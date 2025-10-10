Η νέα εποχή του Ινφαντίνο: Μουντιάλ τον χειμώνα, ποδόσφαιρο χωρίς ανάσα

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο μια ριζική μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου, που θα αναγκάσει τους συλλόγους να επανεφεύρουν τον εαυτό τους για να αντέξουν σε μια αγωνιστική δράση 11 μηνών.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δεν κρύβεται και παραμένει αμετακίνητος στην αποφασιστικότητά του να ανατρέψει το παραδοσιακό ποδοσφαιρικό καλεντάρι. Νέες διοργανώσεις, περισσότερα παιχνίδια και, φυσικά, πλήρης ανατροπή των καθιερωμένων ημερομηνιών, συνθέτουν ένα ανανεωμένο και πρωτότυπο πλαίσιο που ταράζει τα θεμέλια της ποδοσφαιρικής παράδοσης.

«Παγκοσμιοποίηση του διεθνούς ημερολογίου αγώνων» και «ανταγωνισμός σε μήνες που μπορεί να διεξάγονται αγώνες οπουδήποτε». Δύο δηλώσεις του Ινφαντίνο που ανοίγουν τον δρόμο για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ του 2034 στη Σαουδική Αραβία, μέσα στον χειμώνα, αλλά και μπάλα στην Ευρώπη τον Ιούνιο.

Τα πετροδολάρια υποτάσσουν την παράδοση, σε μια κίνηση που δείχνει καθαρά ότι το πείραμα του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 (διεξήχθη από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου) ήρθε για να μείνει.

Μια νέα πραγματικότητα που ενισχύεται με την είσοδο διοργανώσεων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο επεκτείνει τη σεζόν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, οδηγώντας ορισμένους ποδοσφαιριστές να αγγίξουν ακόμη και τα 70 παιχνίδια ανά αγωνιστική περίοδο ανάμεσα σε συλλογικές και διεθνείς υποχρεώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ινφαντίνο έχει κατά νου να «σφίξει» ακόμη περισσότερο το καλεντάρι, προτείνοντας διεξαγωγή κάθε δύο χρόνια και αύξηση των ομάδων από 32 σε 48!

Οι αλλαγές στην προετοιμασία των παικτών των κορυφαίων συλλόγων είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Οι περίοδοι προετοιμασίας φαίνεται πως θα περιοριστούν στο ελάχιστο, όπως συνέβη ήδη με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν ή η Τσέλσι τη φετινή σεζόν. Η επίδραση και στην αγορά μεταγραφών θα είναι τεράστια, με νέες μεταγραφικές «περιόδους», αλλαγές στους χρόνους ολοκλήρωσης συμφωνιών και στην προσαρμογή των παικτών.

Όσον αφορά τα Παγκόσμια Κύπελλα Εθνικών Ομάδων, οι αναδυόμενες αγορές, όπως η Αφρική και η Ασία φαίνεται πως θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτών των αλλαγών. Χώρες με θερμό κλίμα και ισχυρή οικονομική επιφάνεια προβάλλουν ως υποψήφιες για τη διοργάνωση της πιο λαμπρής ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη. Μια εξέλιξη που θα πλήξει χώρες με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση, αλλά μικρότερη οικονομική δύναμη.

Είναι επίσης σαφές ότι κάποιοι θα βγουν χαμένοι από τη νέα αυτή κατάσταση. Από την επόμενη σεζόν, θα μειωθεί ένα διεθνές «παράθυρο» αγώνων, ενώ όλα δείχνουν πως θα χρειαστούν νέες προσαρμογές στα συστήματα προκριματικών για Μουντιάλ και Euro, προκειμένου να δοθεί λίγη «ανάσα» στους ποδοσφαιριστές.

Η FIFA έχει ήδη δείξει τον νέο δρόμο: το καλεντάρι θα γίνει πιο βαρύ, η παράδοση θα τιναχτεί στον αέρα, τα έσοδα θα αυξηθούν και –το μόνο βέβαιο– όλοι θα πρέπει να μάθουν να προσαρμόζονται. Πώς θα αντιδράσουν οι ποδοσφαιριστές;