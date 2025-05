Μουρίνιο: «Το παραδέχομαι, δεν ήθελα να κάνει τρεμπλ η Ίντερ, είναι δικό μου!»

Μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Πορτογάλος τεχνικός παραδέχθηκε πως δεν ήθελε να δει την Ίντερ να κατακτά το τρεμπλ, έτσι ώστε να μείνει ο ίδιος ο μοναδικός που το έχει καταφέρει.

Μια ατάκα γεμάτη χαβαλέ αλλά και δόση ειλικρίνειας φρόντισε να δώσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, ενόψει του Σαββατιάτικου (31/5) τελικού του Champions League, μεταξύ της Ίντερ και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο «Special One» μεταξύ σοβαρού και αστείου δήλωσε πως δεν ήθελε να δει την Ίντερ να κατακτά το τρεμπλ, προφανώς επιθυμόντας να μείνει ο ίδιος ως ο μοναδικός που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, δηλώνοντας «ανακουφισμένος» με την εξέλιξη της σεζόν και της απώλειας πρωταθλήματος και Κυπέλλου για τους «νερατζούρι».

Στη συνέχεια βέβαια τόνισε πως εύχεται η ομάδα του Ιντσάγκι να κατακτήσει την «κούπα με τα μεγάλα αυτία», ενώ αποθέωσε και τον Λουίς Ενρίκε- «Φυσικά, ο Λουίς Ενρίκε έχει κάνει εκπληκτική δουλειά στο Παρίσι, έχασαν τον ας πούμε νούμερο 1 παίκτη τους (σσ Μπαπέ), αλλά ξανά έφτιαξαν την ομάδα με φανταστικό τρόπο, οπότε αν κερδίσει ο Λουίς θα είμαι επίσης χαρούμενος για εκείνον», είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε.

🇵🇹🗣️ Jose Mourinho: "I'm going to be very naughty, but very honest... I was worried Inter could win the treble. I didn't want them to win the treble. The treble is mine." 😂🏆 pic.twitter.com/JvaBqaQ7Wz