Άσχημη εξέλιξη για τον Σιμόν Μαρτσίνιακ, με τον Πολωνό ρέφερι που ήταν «φαβορί» για να διευθύνει τον τελικό του Champions League μεταξύ Παρί και Ίντερ να τίθεται «εκτός» από την UEFA, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αποφάσεις του στο Ίντερ - Μπαρτσελόνα.

Ένας... τελικός λιγότερος φέτος για τον Σιμόν Μαρτσίνιακ! Μετά το ματς-τελικό πρωταθλήματος Αλβανίας που σφύριξε το βράδυ της Δευτέρας (12/5), όντας μάρτυρας ενός απίθανου σκηνικού με γιατρό ομάδας να προσπαθεί να περάσει βεγγαλικά, ο Πολωνός θα έρθει στην χώρα μας για τον Σαββατιάτικο (17/5) τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού.

Πέραν αυτών όμως, ο Μαρτσίνιακ ήταν από τους ανθρώπους της UEFA και ο νούμερο ένα υποψήφιος για το κορυφαίο παιχνίδι της χρονιάς, τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ στο Μόναχο.

Ωστόσο, οι «φωνές» της Μπαρτσελόνα για τα... λάθη του στη ρεβάνς του Μιλάνου με την Ίντερ, η οποία ολοκληρώθηκε στην παράταση με το συγκλονιστικό 4-3 υπέρ των «νερατζούρι» που πήραν το εισιτήριο, φαίνεται ότι έπιασαν τόπο, με τους «μπλαουγκράνα» να έχουν παράπονα κυρίως για την φάση της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις και φάουλ του Ντούνφρις πάνω στον Μαρτίν.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, οι αρμόδιοι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου αποφάσισαν να τον εξαιρέσουν τόσο από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όσο και από εκείνους των Europa και Conference League, λόγω του «ντόρου» που προκάλεσαν οι αποφάσεις του στη ρεβάνς του «Τζουσέπε Μεάτσα».

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Despite being the frontrunner to officiate the Champions League final, Szymon Marciniak has been punished by UEFA and won't referee the showpiece match. In fact, he hasn't been assigned to the Europa League or Conference League finals either. This decision… pic.twitter.com/otV4KCsKMs