Απίθανο σκηνικό στο αλβανικό πρωτάθλημα, με τον ρέφερι Σιμόν Μαρτσίνιακ που θα έρθει στην Ελλάδα για τον τελικό Κυπέλλου ΟΦΗ - Ολυμπιακός να γίνεται μάρτυρας προσπάθειας γιατρού να περάσει βεγγαλικά για χάρη των οπαδών!

Το βράδυ της Δευτέρας (12/5), ο Σιμόν Μαρτσίνιακ ήταν ο ρέφερι στον τελικό του αλβανικού πρωταθλήματος, μεταξύ της Εγνάτια και της Βλάζνια. Ο Πολωνός διαιτητής που το ερχόμενο Σάββατο (17/5) θα σφυρίξει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού, έγινε μάρτυρας ενός απίθανου σκηνικού.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, πριν τη σέντρα του αγώνα, γιατρός της φιλοξενούμενης ομάδας πιάστηκε από τους αστυνομικούς, καθώς προσπάθησε να βοηθήσει τους φιλάθλους της ομάδας να περάσουν βεγγαλικά στο γήπεδο! Σε τσάντα του εν λόγω γιατρού εντοπίστηκε από την ασφάλεια σχετικό υλικό, το οποίο κατασχέθηκε και φυσικά ο ίδιος απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

KF Vllaznia's medic caught by the Police trying to smuggle pyro in his medic bag.



KF Vllaznia played Egnatia in the Albanian Superiore Playoff Final. pic.twitter.com/k3pxCkkunQ