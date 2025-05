Οι δύο φιναλίστ του φετινού Champions League έχουν ήδη εξασφαλίσει από την UEFA ως «πριμ» από μίνιμουμ 135 εκατομμύρια ευρώ έκαστη.

Ραντεβού στις 31 Μαΐου στο Μόναχο έδωσαν Ιντερ και Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς πρόκειται για τις ομάδες που θα συγκρουστούν στον τελικό του φετινού Champions League.

Τα δύο clubs ξεπέρασαν τον «σκόπελο» (και) της ημιτελικής φάσης και πλέον βρίσκονται κατάφατσα σε μία τεράστια πρόκληση με πολλαπλά benefits, όπως η αίγλη, η υστεροφημία και το πρεστίζ. Βέβαια ενδεχόμενη κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου θα αποτελέσει και μία δικαίωση των «πρωταγωνιστών» τους, αφού θα ανταμειφθούν οι κόποι που κατέβαλαν οι παίκτες και οι προπονητές τους.

Την ίδια στιγμή η παρουσία τους στον final της Γερμανίας εκτόξευσε τα bonus που έχουν να λάβουν οι δύο ομάδες από την UEFA, καθώς το «πριμ» της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για την εκεί παρουσία τους ανέρχεται στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό; Πως αμφότερες ξεπέρασαν τα 130 εκατομμύρια ευρώ ως αντίστοιχα έσοδα, τα οποία απορρέουν από τις εντός των τεσσάρων γραμμών επιδόσεις τους plus το market pool και το 10αετές ranking τους. Τους τομείς δηλαδή που «πριμοδοτεί» η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Πιο συγκεκριμένα το αντίστοιχο ποσό για την Παρί Σεν Ζερμέν ανέρχεται πλέον στα 137.917.000 ευρώ και για την Ιντερ 136.627.000 ευρώ, άρα αθροιστικά οι δύο φιναλίστ του CHL θα λάβουν φέτος τουλάχιστον 274.544.000 ευρώ.

Αλλωστε όποιος νικήσει στον τελικό θα λάβει επιπλέον 6.000.0000, ενώ τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν μόνο τα bonus της UEFA.

PSG 🇫🇷 added +€18.5m in UEFA prize money for reaching the UCL final tonight.



PSG 🇫🇷 jumped to the 🔝 of prize money rankings with €137.9m made overall!



Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 end the season at #3 with €117m.



🔸 UCL winners 🏆 get additional +€6.5m (and +€4m for participating in UEFA… pic.twitter.com/IxmlpW9YZ3