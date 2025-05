Η πρόκριση των Ίντερ και Παρί Σεν Ζερμέν σήμανε πως για πρώτη φορά μετά από το 2010 ο νικητής του Champions League δεν θα προέρχεται από μια εκ των Αγγλία, Ισπανία και Γερμανία!

Ο τελικός του Champions League κλείδωσε! Ίντερ και Παρί Σεν Ζερμέν ξεπέρασαν τα εμπόδια των Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ αντίστοιχα, κλείνοντας μια θέση για το μεγάλο ραντεβού της 31ης Μαΐου στην «Allianz Arena».

Με τις δυο φιναλίστ πλέον να προέρχονται από Serie A και Ligue 1 πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, όπου ο νικητής του Champions League δεν θα είναι κάποια ομάδα από Αγγλία, Ισπανία και Γερμανία.

Τελευταία που είχε καταφέρει να κατακτήσει την κούπα δίχως να αγωνίζεται σε κάποια χώρα εκ των τριών ήταν η Ίντερ του Ζοσέ Μουρίνιο πίσω στο 2010, όταν είχε λυγίσει στον τελικό του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τη Μπάγερν Μονάχου με 2-0 χάρη σε δυο γκολ του Ντιέγκο Μιλίτο.

Οι Νερατζούρι προφανώς ήταν και η τελευταία ιταλική ομάδα που κάνει δικιά του την κούπα, ενώ για τη μοναδική φορά που γαλλικός σύλλογος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στο 1993 με την κατάκτηση του τροπαίου από τη Μαρσέιγ.

❌ After 14 years, Champions League winner will not be from England, Spain or Germany!



🇫🇷 French team can win the Champions League for the first time since 1993, when Marseille won it!



🇮🇹 Italian team can win the Champions League for the first time since 2010, when Inter won… pic.twitter.com/6dACwPXs5M