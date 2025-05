Ολυμπιακός: Τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase του Champions League και είναι στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας.

Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του τίτλου εξασφάλισε και τυπικά την παρουσία του στη League Phase του Champions League. Το τελευταίο σενάριο αφορούσε την Άρσεναλ και οι Gunners δεν μπόρεσαν να προκριθούν στον τελικό, σφραγίζοντας το εισιτήριο στους Πειραιώτες για την επιστροφή τους στ' αστέρια. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, ο Ολυμπιακός όλα δείχνουν ότι θα αρχίσει από το 3ο γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο θα αποτελείται από 9 ομάδες, ώστε να συμπληρωθεί η λίγκα των 36 ομάδων.

Με τα ως τώρα δεδομένα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στην 5η θέση του γκρουπ με τους 56.500 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει στο ranking της UEFA. Σε αυτό βρίσκονται και οι: Άγιαξ, Λιλ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλάβια, Μπόντο και Μαρσέιγ. Θυμίζουμε, πως κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) τους οποίους θα αντιμετωπίσει σε μονά ματς, ώστε να σχηματιστούν έτσι οι 8 αγωνιστικές. Τα 4 ματς θα είναι εντός και τα 4 άλλα παιχνίδια εκτός έδρας.

OLYMPIACOS QUALIFIED TO CHAMPIONS LEAGUE!



Olympiacos secured spot in the league stage of the 2025/26 Champions League as the UCL titleholder replacement!



Olympiacos will replace either PSG or Inter, as both of them already secured the Champions League spots! pic.twitter.com/dhu6tdt5CL