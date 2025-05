Έκρυθμη η κατάσταση στο Παρίσι πριν από τη ρεβάνς τω ημιτελικών ανάμεσα σε Παρί και Άρσεναλ, με συμπλοκές να ξεσπούν ανάμεσα στην Αστυνομία και μερίδα οπαδών.

Άναψαν τα αίματα στο Παρίσι λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Η κατάσταση ήταν έκρυθμη πριν από τη σέντρα του αγώνα και τελικά δεν άργησε να ξεφύγει, όταν οι αστυνομικές αρχές συγκρούστηκαν με μερίδα Γάλλων οπαδών έξω από το «Παρκ Ντε Πρενς».

Η δυνάμεις της Αστυνομίας που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο προσπάθησαν να διασπάσουν το πλήθος με ρίψη δακρυγόνων, τη στιγμή που οπαδοί είχαν ανάψει καπνογόνα και τα είχαν πετάξει στη μέση του δρόμου.

Από τις ρίψεις των δακρυγόνων προκλήθηκε χάος με τους οπαδούς που βρέθηκαν στην εμβέλεια να απομακρύνονται έντρομοι από το σημείο, καθώς οι δυνάμεις της Αστυνομίας προσπαθούσαν να απωθήσουν τους υπόλοιπους με τη χρήση ασπίδων.

BREAKING: French riot police charge at peaceful fans and tear gas entire streets in CHAOTIC scenes before PSG vs Arsenal 🚨 pic.twitter.com/qgi1QgGL6S