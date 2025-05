Ο Ραφίνια κατόρθωσε με το γκολ που σημείωσε στον χθεσινό ημιτελικό κόντρα στην Ίντερ να ισοφαρίσει το τρομερό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τις 21 συμμετοχές σε γκολ σε μία σεζόν του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε έναν οδυνηρό αποκλεισμό χθες, αφού ηττήθηκε από την Ίντερ στην παράταση με 4-3, παρ' ότι στην κανονική διάρκεια του αγώνα, είχε καταφέρει να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 του πρώτου μέρους.

Ο Ραφίνια ήταν εκείνος που με το γκολ που σημείωσε στο 87ο λεπτό του αγώνα ολοκλήρωσε την ανατροπή των Καταλανών, τους έδωσε εκείνη τη στιγμή προβάδισμα πρόκρισης και παράλληλα ισοφάρισε την ιστορική επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που έκανε μία υπερβατική σεζόν φέτος στο Champions League, έφτασε να έχει συμμετοχή σε 21 γκολ της ομάδας του στην διοργάνωση στην ίδια σεζόν (!!), κάτι που στο παρελθόν είχε καταφέρει μόνο ο Πορτογάλος σούπερ σταρ την σεζόν 2013-2014.

No player has ever registered more goal involvements in a #ucl season than Raphinha has in 2024-25 (21).



He's equalled Cristiano Ronaldo's record.https://t.co/awvulJpcCf pic.twitter.com/stfFwbgCs4