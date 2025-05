Ο Χάνσι Φλικ ανακοίνωσε την αποστολή του για τη ρεβάνς της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ, στην οποία δεν υπάρχει το όνομα του Αλεχάντρο Μπαλντέ που είναι τραυματίας.

Μετά τον Κούντε, ούτε ο Αλεχάντρο Μπαλντέ είναι έτοιμος για το δεύτερο ματς της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ για τα ημιτελικά του Champions League την Τρίτη (06/05-22:00). Ο Ισπανός οπισθοφύλακας έχει πρόβλημα στη μηριαίο του και δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δε θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς στην Ιταλία.

Ο Μπαλντέ εργαζόταν πυρετοδώς για να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Χάνσι Φλικ το συντομότερο δυνατό και σίγουρα είναι πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για ττους Μπλαουγκράνα το ότι θα τον χάσουν σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ο 21χρονος είναι ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στον κόσμο τη φετινή σεζόν, ειδικά από τις αρχές του 2025.

Στα καλά νέα για τον Γερμανό τεχνικό, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει επιστρέψει και είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Καταλανούς, που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

🚨 Hansi Flick's squad for #InterBarça in the @ChampionsLeague semifinals! pic.twitter.com/ASBjEZyycV