Ο Τιερί Ανρί έμεινε άφωνος με τα όσα έκανε ο Γιαμάλ κόντρα στην Ίντερ, ζητώντας να τού χαρίσει τη φανέλα του μετά το επόμενο Clasico, στις 11 Μαΐου.

Η Μπαρτσελόνα ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Ίντερ στον πρώτο ημιτελικό του Champions League, σε ένα ματς που είχε τα πάντα. Γκολ, ένταση, ανατροπές, αλλά πάνω απ’ όλα, είχε τον Λαμίν Γιαμάλ. Ένα παιδί 17 ετών που έδειξε, για άλλη μια φορά, πως δεν είναι απλώς το μέλλον των Καταλανών, αλλά το παρόν του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο νεαρός εξτρέμ ήταν καταλυτικός στο ματς. Σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ στο 24ο λεπτό, μειώνοντας σε 2-1 και δίνοντας ξανά ελπίδα στους Μπλαουγκράνα. Με τέσσερις τελικές προσπάθειες και δύο ευκαιρίες, κατάφερε να ζαλίσει την άμυνα των Νερατζούρι. Παίζοντας με απίστευτη ωριμότητα, ψυχραιμία και ενέργεια, άφησε άφωνους ακόμη και τους πιο έμπειρους νυν και πρώην παίκτες.

Cristiano Ronaldo at 17 years old: 19 appearances, 5 goals, 4 assists.



Lionel Messi at 17 years old: 9 appearances, 1 goal, 0 assists.



Lamine Yamal at 17 years old: 100 appearances, 22 goals, 33 assists. pic.twitter.com/1NOaeZTdZ7