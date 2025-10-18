Γιαμάλ: Βασικός για τη Μπαρτσελόνα πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό
Πανέτοιμος για το ματς απέναντι στη Τζιρόνα και κατ΄επέκταση για εκείνο που ακολουθεί απέναντι στον Ολυμπιακό είναι ο Λαμίν Γιαμάλ.
Εδώ και δυο εβδομάδες ο 18χρονος εξτρέμ ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις στην ηβική περιοχή που δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί απέναντι στη Σεβίλλη, αλλά ούτε και να συμμετέχει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική Ισπανίας.
Στην Ισπανία είχαν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο νεαρός επιθετικός θα ήταν έτοιμος μετά το πέρας του «παραθύρου» των εθνικών ομάδων, αλλά φαίνεται πως το πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τον Γιαμάλ ξεπεράστηκε πλήρως.
Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα άλλωστε στο αρχικό σχήμα των Μπλαουγκράνα κόντρα στη Τζιρόνα και νομοτελειακά θα είναι έτοιμος και για την αναμέτρηση που ακολουθεί απέναντι στον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League στις 21 Οκτωβρίου.
🚨 𝑳𝑰𝑵𝑬 𝑼𝑷 🚨#BarçaGirona pic.twitter.com/BF2KLwsDws— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.