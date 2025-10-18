Ο Λαμίν Γιαμάλ ξεπέρασε το πρόβλημα στην ηβική περιοχή και βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Τζιρόνα, μόλις λίγες ημέρες πριν το ταξίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη.

Πανέτοιμος για το ματς απέναντι στη Τζιρόνα και κατ΄επέκταση για εκείνο που ακολουθεί απέναντι στον Ολυμπιακό είναι ο Λαμίν Γιαμάλ.

Εδώ και δυο εβδομάδες ο 18χρονος εξτρέμ ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις στην ηβική περιοχή που δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί απέναντι στη Σεβίλλη, αλλά ούτε και να συμμετέχει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική Ισπανίας.

Στην Ισπανία είχαν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο νεαρός επιθετικός θα ήταν έτοιμος μετά το πέρας του «παραθύρου» των εθνικών ομάδων, αλλά φαίνεται πως το πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τον Γιαμάλ ξεπεράστηκε πλήρως.

Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα άλλωστε στο αρχικό σχήμα των Μπλαουγκράνα κόντρα στη Τζιρόνα και νομοτελειακά θα είναι έτοιμος και για την αναμέτρηση που ακολουθεί απέναντι στον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League στις 21 Οκτωβρίου.