Ο Λαμίν Γιαμάλ χάρισε μια παράσταση που θα χαραχθεί στην ιστορία στην 100η του συμμετοχή με τη Μπαρτσελόνα και οι αριθμοί αποκαλύπτουν τη χαοτική απόσταση με τους Μέσι - Κριστιάνο στην ίδια ηλικία.

Τέτοια παράσταση λίγοι έχουν δώσει σε ημιτελικό Champions League! Πόσω δε μάλλον στα 17 τους χρόνια... Γι΄αυτό το λόγο ωστόσο ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θεωρείται απλά ένας από τους πολλούς, αλλά ίσως το μεγαλύτερο διαμάντι της νέας γενιάς. Στη ματσάρα της Βαρκελώνης απέναντι στην Ίντερ, ο Γιαμάλ... οργίασε, πέτυχε γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι, έγινε ο νεότερος που σκοράρει σε ημιτελικό Champions League και στο ημίχρονο ανάγκασε μέχρι και τον Έρλινγκ Χάαλαντ να υποκλιθεί μπροστά του!

Μάλλον αναπόφευκτα οι συγκρίσεις με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο πλημμύρισαν τα social media και οι αριθμοί έρχονται για να αποκαλύψουν την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που λέει πως σε αυτή την ηλικία οι Μέσι και Κριστιάνο δεν... βλέπουν τον Λαμίν Γιαμάλ! Στα 17 του χρόνια άλλωστε ο Ισπανός με ρίζες από το Μαρόκο έχει προλάβει να καταγράψει 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, με απολογισμό 22 γκολ και 33 ασίστ.

Cristiano Ronaldo at 17 years old: 19 appearances, 5 goals, 4 assists.



Lionel Messi at 17 years old: 9 appearances, 1 goal, 0 assists.



Lamine Yamal at 17 years old: 100 appearances, 22 goals, 33 assists. pic.twitter.com/1NOaeZTdZ7