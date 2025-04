Με την... αύρα του Αρσέν Βενγκέρ θα παλέψει στον ημιτελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν η Άρσεναλ, αφού ο Αλσατός επέστρεψε μετά από χρόνια στο «Έμιρεϊτς» για το μεγάλο ματς.

Δεν το κάνει συχνά, αλλά τώρα το απαιτούσε η περίσταση. Για την ακρίβεια, ο Αρσέν Βενγκέρ, μετά την αποχώρησή του από την Άρσεναλ το 2018, την έχει παρακολουθήσει από κοντά ελάχιστες φορές, αλλά έκανε την... εξαίρεση για τον μεγάλο ημιτελικό του Champions League (29/04 - 22:00).

👋 Arsene Wenger is in attendance tonight for Arsenal's first leg against PSG!#beINUCL #ARSPSG #UCL pic.twitter.com/3xR2VZC5Bo