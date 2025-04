Ολυμπιακός: Η UEFA αποθέωσε Μπακούλα για την γκολάρα του στον περσινό τελικό του Youth League (vid)

Πριν έναν χρόνο ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η Κ19 των «ερυθρολεύκων» κατέκτησε το Youth League με την UEFA να αποθεώνει τον Φάνη Μπακούλα για την γκολάρα που είχε πετύχει.

Ιστορική η σημερινή ημέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς έναν χρόνο πριν η Κ19 των «ερυθρολεύκων» κατέκτησε το Youth League επικρατώντας με 3-0 τη Μίλαν. Η UEFA όχι απλά θυμήθηκε αυτή την σπουδαία ημέρα, αλλά στάθηκε και στην γκολάρα του Φάνη Μπακούλα κάνοντας και σχετικό ποστάρισμα.

When Theofanis Bakoulas did this in the UEFA Youth League final... 🤯#UYL | @olympiacosfc pic.twitter.com/PJUACnkzlw