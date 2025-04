Ο Ολυμπιακός βρίσκεται «αγκαλιά» με την παρουσία του στη League Phase του Champions League και το Gazzetta σας παρουσιάζει το ευρωπαϊκό καλεντάρι των «ερυθρολεύκων», αλλά και το πότε θα μάθει τους αντιπάλους του.

Με 1,5 – και πολύ κάτι – πόδια στη League Phase του Champions League βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, καθώς η μόνη περίπτωση να μην συμμετάσχει απευθείας στον όμιλο της κορυφαίας διασσυλογικής διοργάνωσης έγκεινται στο ενδεχόμενο η Ρέιντζερς να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Σκωτία.

Πρόκειται όμως για ένα ακραίο «σενάριο» καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο «-15» και με πολύ χειρότερο goal average πίσω από την πρωτοπόρο Σέλτικ, ενώ απομένουν μόλις πέντε «στροφές» για το φινάλε. Για αυτό σε ρεαλιστικό επίπεδο οι «ερυθρόλευκοι»… προετοιμάζονται για τα «αστέρια».

Αυτόματα θα αποφύγουν τον «σκόπελο» των προκριματικών κάτι που τους θα προσφέρει άνεση χρόνου ώστε να «χτιστούν» το καλοκαίρι, όπως συνέβη και πέρσι οπότε και πήγαν απευθείας στην αντίστοιχη του Europa League, ως κάτοχοι του Conference League.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι Πειραιώτες γνωρίζουν ουσιαστικά από τώρα το πότε θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, εκτός εάν οι Διαμαρτυρόμενοι πραγματοποιήσουν ένα από τα μεγαλύτερα come back της ιστορίας του ευρωπαϊκού football.

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League

28 Αυγούστου 2025: Κλήρωση, όπου θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Stage.

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική του τουρνουά.

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική του τουρνουά.

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική του τουρνουά.

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική του τουρνουά.

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική του τουρνουά.

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική του τουρνουά.

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική του τουρνουά.

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική του τουρνουά.

Την ίδια στιγμή έχουν ήδη «κλειδώσει» και οι ημερομηνίες των νοκ άουτ, όπου και θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός εφόσον τερματίσει στο Top 24 της League Phase.

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ του Champions League

30 Ιανουαρίου 2026: Κλήρωση των Play Off.

17-18 Φεβρουαρίου 2026: 1ος αγώνας των Play Off.

24-25 Φεβρουαρίου 2026: 2ος αγώνας των Play Off.

27 Φεβρουαρίου 2026: Κλήρωση για τους «16», όπου και θα προκύψουν τα δύο «μονοπάτια» ως τον τελικό.

10-11 Μαρτίου 2026: 1ος αγώνας για τη φάση των «16».

17-18 Μαρτίου 2026: 2ος αγώνας για τη φάση των «16».

7-8 Απριλίου 2026: 1ος αγώνας της προημιτελικής φάσης.

14-15 Απριλίου 2026: 2ος αγώνας της προημιτελικής φάσης.

28-29 Απριλίου 2026: 1ος αγώνας της ημιτελικής φάσης.

5-6 Μαΐου 2026: 2ος αγώνας της ημιτελικής φάσης.

30 Μαΐου 2026: Τελικός (Βουδαπέστη).