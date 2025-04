Όσο κακή κι αν είναι η φετινή Ρεάλ Μαδρίτης, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα απέδειξε ότι έχει χαρακτήρα και μπορεί να φτάσει ένα βήμα παραπέρα στην συζήτηση για τον νικητή του Champions League.

«Είμαστε πεινασμένοι, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο». Οι πρώτες δηλάωσεις του Μικέλ Αρτέτα μετά τη νίκη της Άρσεναλ στη Μαδρίτη αντικατοπτρίζουν αυτό που η ομάδα του έδειξε μέσα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Με μόχθο, αλλά και ωριμότητα, «λύγισαν» τη Ρεάλ ξανά μετά το 3-0 στο «Έμιρεϊτς» και πέταξαν εκτός ημιτελικών την πολυνίκη του Champions League και περσινή κάτοχο του τροπαίου.

Έχοντας κάνει τη μισή δουλειά στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα, η Άρσεναλ κλήθηκε να θωρακίσει το προβάδισμα των τριών τερμάτων. Το έκανε πολύ καλά κι όχι μόνο αυτό, αλλά έφυγε νικήτρια από το «Μπερναμπέου» για δεύτερη φορά σε ισάριθμες επισκέψεις της, μετά το 0-1 το 2006, και έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Όμως, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αποτίναξε από πάνω της τη... ρετσινιά του loser ακόμη και απέναντι στη φετινή εκδοχή της Ρεάλ. Οι παίκτες της Βασίλισσας πίστευαν στην ανατροπή, η παράδοση έπαιζε κι αυτή το ρόλο της στο τριπάκι και γενικά δεν ήταν λίγοι αυτοί που περίμεναν το «θαύμα», μιας και η Ρεάλ μάς έχει συνηθίσει σε ακραίες ανατροπές.

Η ομάδα του Αρτέτα, πέραν του ότι ο Ισπανός την είχε στήσει εξαιρετικά στο ματς, έδειξε σοβαρότητα και έμεινε πιστή στο πλάνο της. Δεν έχασε το μυαλό της όταν ο Σάκα αστόχησε στο πέναλτι νωρίς στο παιχνίδι σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή.

Δεν επέτρεψε στη Ρεάλ να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες και παρά το τραγικό λάθος του Σαλίμπα που οδήγησε στην ισοφάριση από τον Βινίσιους, έμεινε όρθια χωρίς να καταρρεύσει ψυχολογικά. Πάρτεϊ και Ράις -που αναδείχθηκε MVP και στα δύο παιχνίδια- ήταν σχεδόν άψογοι στη μεσαία γραμμή, ενώ Σαλιμπά και Κίβιορ τελείωσαν την αναμέτρηση με ελάχιστα ψεγάδια.

Η σωστή διαχείριση έφερε τελικά την Άρσεναλ στη νίκη κάνοντας ονειρικό το ταξίδι των οπαδών της στη Μαδρίτη. Όταν το 2006 απέκλεισε στους «16» τη Ρεάλ, είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League εκεί όπου ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα. Φέτος προκρίθηκε μετά από δεκαέξι χρόνια στα ημιτελικά της διοργάνωσης και καλείται τώρα να προσπεράσει το εμπόδιο της Παρί Σεν Ζερμέν. Το έδαφος που έχει χάσει στην κούρσα της Premier League δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί με όλο το βάρος να πέφτει πλέον στην Ευρώπη.

