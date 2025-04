Ανάμεσα σε παίκτες όπως ο Μόντριτς και ο Βαλβέρδε βρίσκονται και οι Χρήστος Τζόλης και Βαγγέλης Παυλίδης, που δεν έχουν σταματήσει να παίζουν φέτος.

Τόσο ο Χρήστος Τζόλης, όσο και ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύουν την καλύτερή τους σεζόν, λάμποντας και με την Μπριζ και την Μπενφίκα αλλά και την Εθνική Ελλάδας. Αυτό όμως σημαίνει πως αμφότεροι παίζουν στα... κόκκινα, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα νούμερα που δημοσίευσε η FIFPrο.

🚨 Club World Cup-bound players are among the most overworked this season.



📊 New #FIFPRO data shows that minutes are piling up ahead of this summer's tournament.#AtTheLimit | @Football_BM pic.twitter.com/vJtgmlll7B