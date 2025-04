Ο Γκιρασί «τρομοκράτησε» την άμυνα της Μπαρτσελόνα

Ο Σερού Γκιρασί έκανε τα πάντα για να φέρει την Ντόρτμουντ κοντά σε μία ιστορική ανατροπή κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όμως και πάλι δεν ήταν αρκετά.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε χθες με 3-1 της Μπαρτσελόνα, όμως δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να μπει και πάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης, μετά το 4-0 του πρώτου ματς στην Καταλονία.

Οι Γερμανοί έκαναν μία αρκετά καλή εμφάνιση έχοντας ως μπροστάρη τον πρώτο σκόρερ της φετινής διοργάνωσης, Σερού Γκιρασί, ο οποίος ήταν άκρως εντυπωσιακός.

Ο 29χρονος φορ από την Γουινέα σημείωσε χατ τρικ και κάθε φορά που πατούσε στην περιοχή της Μπαρτσελόνα προκαλούσε κίνδυνο για την εστία της.

Στο χθεσινό παιχνίδι ο Γκιρασί πάτησε πέντε φορές στην περιοχή της Μπαρτσελόνα, εξαιρουμένου της εκτέλεσης πέναλτι με την οποία άνοιξε το σκορ.

Η πρώτη του επαφή στο αντίπαλο κουτί ήρθε μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα, όταν προσπάθησε να σκοράρει με προβολή από σέντρα του Σβένσον, αλλά ο εξερχόμενος Σέζνι απέκρουσε με μεγάλη δυσκολία.

Οι δύο επόμενες ήρθαν ένα λεπτό αργότερα και πάλι γέννησαν επικίνδυνη φάση για την Ντόρτμουντ, η οποία όμως δεν έγινε τελική, επειδή εκείνος γλίστρησε, όταν πήγε να τελειώσει τη φάση.

Αρχικά πήρε την μπάλα στην περιοχή και την έσπασε στον Γκρος, εκείνος έδωσε δίπλα στον Αντεγιέμι, ο οποίος έκανε την παράλληλη πάσα προς τον Γκιρασί, όμως εκείνος στην προπάθειά του να αλλάξει κατεύθυνση, γλίστρησε κι έπεσε, με το τελείωμα που επιχείρησε να κάνει πεσμένος να μην έχει αποτέλεσμα.

Οι τελευταίες δύο φορές που ήρθε σε επαφή με την μπάλα έγιναν και οι δύο γκολ. Πρώτα στο 49', όταν από κόρνερ, ο Μπενσεμπαϊνί γύρισε την μπάλα με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι στο πρώτο κι εκεί ήταν ο Γκιρασί που σκόραρε από κοντά προ κενής εστίας. Έπειτα στο 76', όταν ο Γκίτενς έκανε το γύρισμα, ο Αραούχο έκανε κακό διώξιμο στέλνοντας την μπάλα στα πόδια του φορ από την Γουινέα κι εκείνος σκόραρε για το 3-1 με ευκολία.

Ο 29χρονος φορ βρήκε εστία χθες και με τις τέσσερις τελικές του, οι οποίες συνολικά άξιζαν 1,77xG, επίδοση αρκετά υψηλή ακόμα κι αν αφαιρέσουμε το 0,76 του πέναλτι. Και πάλι εκείνος σκόραρε 1,23 γκολ περισσότερα του αναμενομένου με το χατ τρικ που πέτυχε.

Οι τελικές του Γκιρασί:

Με το χατ τρικ που σημείωσε χθες ο επιθετικός από την Γουινέα μπήκε δίπλα στον Παυλίδη στο κλειστό κλαμπ των πέντε πλέων παικτών που έχουν σημειώσει χατ τρικ απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Champions League.

Όμως αυτό ήταν το λιγότερο. Με τα τρία αυτά γκολ που σημείωσε έγινε ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 13 τέρματα σε μία σεζόν στο Champions League.

12 - Serhou Guirassy is the first African player to score 12 goals in a single UCL campaign. Guinea. @Guirassy_19 @BlackYellow https://t.co/xR4PSNJ6oB