Χωρίς... όνομα αγωνίστηκε ο Σεϊρού Γκιρασί στη ματσάρα της Ντόρτμουντ με την Γιουβέντους στο Τορίνο, καθώς από τη φανέλα του έλειπε κάτι βασικό!

Περίεργο κι όμως έγινε στο Champions League! Κατά καιρούς βλέπουμε διάφορα περίεργα κι ένα από αυτά σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ απέναντι στη Γιουβέντους. Βέβαια το λιγότερο που θα παρατηρούσε κανείς σε μία βραδιά με οκτώ γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν η φανέλα του Σεϊρού Γκιρασί!

Ο επιθετικός από τη Γουινέα, που αγωνίζεται στους Βεστφαλούς από το προηγούμενο καλοκαίρι, φορούσε μεν το νούμερο «9», αλλά έπαιζε δίχως όνομα! Προφανώς από... τυπογραφικό λάθος, η Ντόρτμουντ αναγραφόταν δύο φορές επάνω στη φανέλα του Γκιρασί, πάνω και κάτω από τον αριθμό του! Αγωνιστικά μπορεί να μην σκόραρε, ήταν όμως εκείνος που πιστώθηκε την ασίστ στο πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων που άνοιξε και τον... χορό που ακολούθησε!