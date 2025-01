Σε κλειστό γκρουπ προστέθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, καθώς έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης που πετυχαίνει χατ τρικ κόντρα στη Μπαρτσελόνα στο Champions League!

Τι εμφάνιση από τον Βαγγέλη Παυλίδη! Ο Έλληνας επιθετικός έκανε πράγματα και θαύματα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Μπενφίκα - Μπαρτσελόνα και μέσα σε τριάντα λεπτά πέτυχε χατ τρικ για το 3-1 των Πορτογάλων.

Αυτή η επίδοση μάλιστα τον καθιστά ως τον μοναδικό στην ιστορία του Champions League που σκοράρει τρία γκολ εις βάρος των Μπλαουγκράνα σε 28 λεπτά, ενώ παράλληλα τον εντάσσει και σε ένα κλειστό γκρουπ ελίτ ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα μόλις τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει χατ τρικ με αντίπαλο τους Καταλανούς στην ιστορία του θεσμού: οι Ασπρίγια και Σεβτσένκο το 1997, ο Κιλιάν Μπαπέ το 2021 και πλέον ο Βαγγέλης Παυλίδης το 2025!

