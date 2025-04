Λάθη συμβαίνουν και στις πιο λαμπερές βραδιές, αλλά οι ηχολήπτες του «Villa Park» προχώρησαν σε μια γκάφα άνευ προηγουμένου πριν την έναρξη του Άστον Βίλα - Παρί Σεν Ζερμέν.

Έγραψαν ιστορία στο «Villa Park» οι ηχολήπτες... Και όχι με την καλή έννοια. Οι παίκτες της Άστον Βίλα και της Παρί Σεν Ζερμέν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι για τη μεταξύ τους «μάχη» στο Champions League, όμως κατά την παρουσίασή από τα ηχεία του γηπέδου ακούστηκε ο ύμνος του... Europa League και όχι αυτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης! Προφανώς το σκηνικό έγινε viral και άμεσα αντιληπτό τόσο στους φιλάθλους όσο και στους... σκαλωμένους ποδοσφαιριστές, που γελούσαν μεταξύ τους.

Someone played the Europa League anthem at Villa Parkpic.twitter.com/GcUPOjr148