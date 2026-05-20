Τελικός Europa League 2026: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά
Χιλιάδες οπαδοί της Άστον Βίλα ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για να δουν την ομάδα τους να κοντράρεται με τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, με δύο εξ αυτών όμως να πρωταγωνιστεί σε ένα απαράδεκτο περιστατικό.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται υποστηρικτές της Βίλα να περικυκλώνουν ντελιβερά και να τραγουδούν μαζί του, πριν δύο από αυτούς να ανοίξουν το κουτί στο οποίο βρίσκονταν οι παραγγελίες και να πάρουν μία σακούλα!
Ο διανομέας δεν δείχνει να έχει αντιληφθεί τι συνέβη πριν φύγει, με έναν εκ των δύο Βρετανών να σκίζει τη σακούλα και να την πετάει στο έδαφος, την ώρα που συνοπαδοί του τον κοιτούσαν σοκαρισμένοι...
Aston Villa fans who came to Istanbul for the Europa League final were caught stealing food from a delivery rider.— Ercan Ozcan (@erozcn) May 20, 2026
Disgraceful behaviour in the middle of the street.
Respect the people, respect the city. #Istanbul #AstonVilla #EuropaLeague #Turkiye #FootballNews #UEFA… pic.twitter.com/LqLqikYygM
