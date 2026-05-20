Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται οπαδοί της Άστον Βίλα να κλέβουν παραγγελία από μηχανάκι διανομέα.

Χιλιάδες οπαδοί της Άστον Βίλα ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για να δουν την ομάδα τους να κοντράρεται με τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, με δύο εξ αυτών όμως να πρωταγωνιστεί σε ένα απαράδεκτο περιστατικό.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται υποστηρικτές της Βίλα να περικυκλώνουν ντελιβερά και να τραγουδούν μαζί του, πριν δύο από αυτούς να ανοίξουν το κουτί στο οποίο βρίσκονταν οι παραγγελίες και να πάρουν μία σακούλα!

Ο διανομέας δεν δείχνει να έχει αντιληφθεί τι συνέβη πριν φύγει, με έναν εκ των δύο Βρετανών να σκίζει τη σακούλα και να την πετάει στο έδαφος, την ώρα που συνοπαδοί του τον κοιτούσαν σοκαρισμένοι...