Πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Champions League χρίζει την Άρσεναλ ο υπερυπολογιστής της Opta, μετά τον θρίαμβο των Gunners απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μια από τις πιο λαμπρές ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας της έζησε η Άρσεναλ στο «Emirates» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τα δυο αριστουργηματικά φάουλ του Ντέκλαν Ράις να υπογράφουν τον θρίαμβο των Gunners με 3-0. Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, η ομάδα του Αρτέτα κατάφερε να επιβάλει το παιχνίδι της στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τους παίκτες του Αντσελότι που στο τέλος υποτάχθηκαν με βαρύ σκορ στο Λονδίνο.

Αν και το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» φημίζεται ως τόπος... θαυμάτων και ιστορικών ανατροπών στο Champions League, οι αλγόριθμοι έχουν πλέον γυρίσει καθολικά την πλάτη στη Ρεάλ και μάλιστα στηρίζουν την Άρσεναλ να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής! Μετά το επιβλητικό σκορ στο Λονδίνο, ο υπερυπολογιστής της Opta δίνει 96% πιθανότητες στους Gunners να φτάσουν στα ημιτελικά και 26% πιθανότητες να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Αν και με μια πρώτη ματιά ο αριθμός δεν μοιάζει ιδιαίτερα μεγάλος, στην πραγματικότητα τη χρίζει ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του ασημικού! Με βάση τις πιθανότητες οι αλγόριθμοι προβλέπουν μια επανάληψη του τελικού του 2006 ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, μόνο που αυτή τη φορά το κύπελλο με τα μεγάλα αυτιά θα καταλήξει στους Gunners.

Εκείνη τη σεζόν ήταν η μοναδική φορά που η ομάδα του Λονδίνου κατάφερε να φτάσει στον τελικό του Champions League και μάλιστα στην πορεία της προς τον μεγάλο ραντεβού του Παρισιού είχε αποκλείσει τη... Ρεάλ Μαδρίτης, στην πρώτη και τελευταία (μέχρι χθες) φορά που οι δυο ομάδες είχαν συναντηθεί σε επίσημη διοργάνωση. Αν μη τι άλλο ένας καλός οιωνός για την ομάδα του Αρτέτα, η οποία πλέον έχει την ψήφο του υπερυπολογιστή της Opta για την κατάκτηση του τροπαίου.

🚨 NEW UCL FAVOURITE 🚨



After their remarkable 3-0 win against Real Madrid, Arsenal are now the Opta supercomputer's favourites to win the Champions League.



-- 96% chance to progress to the semis

-- 54.2% chance to make the final

-- 28.4% to win the competition



Read more: