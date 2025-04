Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν δρόμο του Παρισιού οι οπαδοί των Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα, πρωταγωνιστώντας σε άγριες συμπλοκές και «καρεκλοπόλεμο».

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Παρίσι ανάμεσα στους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα, παραμονή του μεταξύ τους ματς για τους «8» του Champions League.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, οι δύο πλευρές μετέτρεψαν τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας σε πεδίο μάχης, παίζοντας «καρεκλοπόλεμο» και μπουνιές έξω από μαγαζί της περιοχής.

Οι συμπλοκές των δύο πλευρών δεν είναι γνωστό προς το παρόν αν αποτέλεσαν «ραντεβού» μεταξύ των ultras ή αν προέκυψαν σε ξαφνική συνάντηση των Παριζιάνων με ορισμένους από τους 3.000 οπαδούς που ταξίδεψαν από τα Midlands για το ιστορικό ματς της ομάδας του Ουνάι Έμερι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτές τις 3.000, μόνο οι 2.000 έλαβαν εισιτήριο για το «Παρκ Ντε Πρενς» και οι υπόλοιποι 1.000 αναμένεται να παρακολουθήσουν τα ματς στα μπαρ του Παρισιού.

