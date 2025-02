Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πετάει… φωτιές φορώντας το κοστούμι του “ηγέτη” στην ανανεωμένη έκδοση της Παρί Σεν Ζερμέν του Ενρίκε και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει πώς ο Γάλλος γίνεται σταδιακά αυτό που φαινόταν πως μπορεί να γίνει.

«Παλιά, όταν έπαιζα ο PlayStation ήθελα να βάζω μέσα παίκτες σαν αυτόν, γιατί άλλαζαν το παιχνίδι χωρίς προσπάθεια. Τόσο καλός είναι», είπε πρόσφατα για εκείνον ο Λουίς Ενρίκε. Πριν κάποια χρόνια ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατηγορούταν πως ενδιαφέρεται περισσότερο για το… PlayStation, παρά για το ποδόσφαιρο και σήμερα δείχνει όντως βγαλμένος από την αγαπημένη κονσόλα. Από wonderkid δεκάδων εκατομμυρίων, ξεγραμμένος, αφού στα αλήθεια δεν μπόρεσε ποτέ να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του στην Μπαρτσελόνα, πλέον έχει αφήσει τα πάντα πίσω του. Τους τραυματισμούς, την - ίσως κακή - νοοτροπία του, την αμφισβήτηση.

Στα 27 του πια, πιο ώριμος από ποτέ, ο Γάλλος έχει γίνει το επίκεντρο της ανανεωμένης έκδοσης της Παρί Σεν Ζερμέν, τρέχει… δίχως φρένα και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ρίχνει το βλέμμα του στις επιδόσεις και την τρομακτική του βελτίωση. Άλλωστε - έστω και τώρα - με όσα κάνει στο γήπεδο πια, ο Ντεμπελέ βγάζει από πάνω του την ταμπέλα του… what if και αγγίζει το εντυπωσιακό potential που όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη θαύμαζε σε αυτόν από όταν ήταν ακόμα έφηβος.

Η Μπρεστ πριν λίγες ημέρες στο Champions League ένιωσε στο πετσί της τη... φλογερή κατάσταση του Γάλλου επιθετικού. Ο Ντεμπελέ την «καθάρισε» με δύο τέρματα και ένα φανταστικό συνολικά παιχνίδι για να φτάσει τα 10 γκολ στα τέσσερα τελευταία του παιχνίδια! Για την ακρίβεια ο 27χρονος έχει βρει δίχτυα στα οκτώ τελευταία μας της Παρί Σεν Ζερμέν, ισοφαρίζοντας το σχετικό - ιστορικό για τον σύλλογο - ρεκόρ των Μπιάνκι, Νεϊμάρ και Μπαπέ. Αν σκοράρει και κόντρα στην Τουλούζ (15/02) θα το... πάρει σπίτι του το ρεκόρ. Και η αλήθεια είναι πως αυτό είναι που έχει αλλάξει τόσο πολύ στο παιχνίδι του φέτος, όσα κάνει μπροστά στο τέρμα.

Ousmane Dembélé this season 🇫🇷❤️‍🔥



⚽️ 29 G/A in 28 matches

⚽️ 22 G/A in 21 L1 matches

⚽️ 7 G/A in 7 #UCL matches

⚽️ 18 goals in his last 11 matches pic.twitter.com/oPtjgFh1Rl