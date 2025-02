Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Μπριζ για την αναμέτρηση κόντρα στην Αταλάντα.

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Μπριζ για την αναμέτρηση κόντρα στην Αταλάντα, σε μια ακόμα σημαντική ευρωπαϊκή πρόκληση. Ο Έλληνας εξτρέμ, που εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, συνεχίζει να κερδίζει τη θέση του στο αρχικό σχήμα.

Ωστόσο, έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

For the badge, for the fans. 💙🖤 #CLUATA #UCL #PlayForUnforgettable