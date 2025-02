Πεπ Γκουαρδιόλα: «Η ευθύνη για την ήττα από τη Ρεάλ ανήκει σε όλους, όχι μόνο στους παίκτες»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε για το σπουδαίο «διπλό» της Ρεάλ στο «Έτιχαντ», καθώς και για το τι έφταιξε και δεν μπόρεσε η Μάντσεστερ Σίτι να πάρει το προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπενθύμισε σε όλους ότι δεν αστειεύεται όσον αφορά το Champions League και πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, επικρατώντας της Μάντσεστερ Σίτι με 2-3. Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα «λύγισαν» στην πίεση της Βασίλισσας, που ανέτρεψε όλα τα δεδομένα εκθέτοντας τις αδυναμίες των Citizens, που παρουσιάστηκαν κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι από το πώς εξελίχθηκε το ματς.

Το «αφεντικό» των Πολιτών, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου στον απόηχο του παιχνιδιού για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί φέτος που επηρεάζουν τους ποδοσφαιριστές του, ενώ δεν παρέλειψε να αναλάβει την ευθύνη για την έκβαση της αναμέτρησης απέναντι στους Μερένγκες.

«Κάνουμε λάθη σε παρόμοιους τομείς. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς, αλλά ναι, συμβαίνει πολλές φορές. Οι παίκτες παίρνουν αποφάσεις εκείνη τη στιγμή, μερικές φορές λειτουργούν και μερικές φορές όχι. Φτάσαμε στο τελευταίο λεπτό με το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε.

Η ευθύνη για το σημερινό ανήκει σε όλους μας, όχι μόνο στους παίκτες. Δεν έχω πρόβλημα να δεχθώ ότι η ομάδα δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε στο παρελθόν. Το φταίξιμο ανήκει σε όλους μας.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε αρκετά σταθεροί σε αρκετές φάσεις. Στο τέλος, ό,τι έγινε έγινε σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός της Σίτι.

