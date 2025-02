Από την ομάδα Νέων του συλλόγου στον πάγκο για το παιχνίδι με τη Μίλαν! Ο Πασκάλ Μποσάαρτ είναι ο διάδοχος του Πρίσκε στη Φέγενορντ.

«Είχα ήδη προετοιμάσει την προπόνηση της U21 της Φέγενορντ... Μου τηλεφώνησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας και με ρώτησαν αν θέλω να αναλάβω. Όλα κύλησαν γρήγορα...» τόνισε ο προσωρινός διάδοχος του Πρίσκε, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης θα βρεθεί απέναντι στη Μίλαν. Ο Ολλανδός τεχνικός από την U21... μετατέθηκε στους Άνδρες και θέλει με τη σειρά του να... σοκάρει τους Ροσονέρι στο νοκ άουτ ματς του Champions League. «Δεν ξέρω καθόλου την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, βρήκα μια ομάδα που είναι πρόθυμη. Προπονηθήκαμε καλά, υπήρχε πολύ κέφι σε αυτό. Δεν πρόκειται να τα αλλάξω όλα τελευταία στιγμή. Θα δημιουργήσω ξανά αναταραχή, και δεν το θέλω αυτό» τόνισε ο Μποσάαρτ.

