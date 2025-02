Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παραδέχθηκε ότι η Ρεάλ χειρίστηκε πολύ πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα τραυματισμών και για αυτό βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος σε αντίθεση με την Μάντσεστερ Σίτι.

Η ώρα για το τεράστιο ντέρμπι των play-offs του Champions League μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει (11/02, 22:00). Οι δύο ομάδες θα διασταυρωθούν για ακόμη μία χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μόνο μία θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ενόψει της πρώτης αναμέτρησης στο «Έτιχαντ», ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τα καλύτερα λόγια για τη Βασίλισσα και τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιδράσει στα πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει τη φετινή σεζόν.

«Νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες είχαν προβλήματα τραυματισμών μέσα στη σεζόν. Η Ρέαλ το χειρίστηκε πολύ καλύτερα από εμάς, είναι ακόμα στην κορυφή της La Liga και δείχνει τρομερή συνέπεια. Είναι μία τεράστια ομάδα που στις δύσκολες στιγμές βγάζει τον καλύτερό της εαυτό. Το γνωρίζουμε αυτό και θα χρειαστεί να παίξουμε καλά και στα δύο ματς για να περάσουμε», τόνισε ο Καταλανός τεχνικός.

Μάλιστα, κλήθηκε να σχολιάσει την επίθεση-φωτιά της Ρεάλ, εξυμνώντας τους σούπερ σταρς των Μερένγκες:

«Είναι αδύνατο να ελέγξεις για 90, 180 ή 200 λεπτά τον Βινίσιους, τον Μπαπέ, τον Ροντρίγκο και τον Μπέλινγκχαμ. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, δεν λέω εγώ κάτι καινούριο. Είναι εξαιρετικοί στο πώς συνδυάζονται, στο ένας εναντίον ενός, στο να κρατούν την μπάλα. Πρέπει να μειώσουμε τη συνεισφορά τους στο ματς όσο το δυνατόν περισσότερο».

