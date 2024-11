Μέσα σε τέσσερις αγωνιστικές και... μισή στο φετινό Champions League, η πρόβλεψη για «τρελά» σκορ και ευρείες νίκες έχει επιβεβαιωθεί στο έπακρο, αφού λόγω της διαφοράς τερμάτων ως βασικό κριτήριο ισοβαθμίας κάθε γκολ... μετράει!

Το νέο σύστημα του Champions League εδραιώνεται σιγά-σιγά στη συνείδηση των φιλάθλων.

Μετά από δεκαετίες που ίσχυε η παραδοσιακή φάση των ομίλων, το League Phase έκανε φέτος την εμφάνισή του και ήδη μετά από σχεδόν πέντε αγωνιστικές μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα πως το νέο Champions League έχει αυξήσει κατακόρυφα την έννοια «γκολ και θέαμα».

Τα 40 γκολ που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης αποτελούν νέο ρεκόρ τερμάτων σε μία μέρα (με ένα παιχνίδι παραπάνω από ό,τι ίσχυε μέχρι πέρυσι) και αυτό που κάνει ως τώρα τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η συχνότητα των εμφατικών νικών και των «διαστημικών» σκορ. Γεγονός, όμως, που έρχεται σε συνέχεια της αλλαγής στα κριτήρια ισοβαθμίας, καθώς πλέον το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων!

Κάπως έτσι, σε αυτά τα 81 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, το 21% των αγώνων έχει λήξει με εύρος τουλάχιστον τέσσερα γκολ! Από το 4-0 της Λίβερπουλ κόντρα στη Λεβερκούζεν, ως το χθεσινοβραδινό 5-1 της Άρσεναλ στην έδρα της Σπόρτινγκ και το 6-0 της Ατλέτικο στην έδρα της Σπάρτα Πράγας, αλλά και από το 7-1 της Ντόρτμουντ επί της Σέλτικ ως το ιστορικό 9-2 της Μπάγερν επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην πρεμιέρα, συνολικά 17 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί με διαφορά 4+ τερμάτων!

9-2, 5-1, 0-4, 0-4, 4-0, 7-1, 5-0, 0-4, 4-0, 5-1, 5-0, 4-0, 4-0, 0-6, 5-0, 1-5, 1-6.



