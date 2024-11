Χαμόγελα στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης (27/11), με τον Άρνε Σλοτ να βλέπει τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ να ακολουθεί ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης δίχως ενοχλήσεις.

Ονειρικό είναι αυτό το πρώτο διάστημα του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ. Η ομάδα του Ολλανδού βρίσκεται στην κορυφή της Premier League και στο +8 από την 2η Μάντσεστερ Σίτι ενώ παράλληλα οδηγεί και την κούρσα στην League Phase του Champions League.

Οι «κόκκινοι» θα υποδεχτούν στο κατάμεστο «Άνφιλντ» τη Ρεάλ Μαδρίτης (27/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με στόχο τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή.

Ο Άρνε Σλοτ έχει ακόμα έναν επιπλέον λόγο να νιώθει αισιόδοξος καθώς ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ επέστρεψε σήμερα σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Ο Άγγλος μπακ που ήταν εκτός από τις αρχές του Νοέμβρη κατάφερε να ακολουθήσει το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα της Λίβερπουλ δίχως να νιώσει κάποια ενόχληση και εφόσον δεν προκύψει κάποια μεγάλη ανατροπή, θα δώσει το «παρών» στο αυριανό ματς με τη Βασίλισσα.

🔴🏃🏼 Trent Alexander-Arnold, now back training with Liverpool squad ahead of Real Madrid game. pic.twitter.com/JfGfuQ2Hrr