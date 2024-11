Μπενζεμά για Μπαπέ: «Πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι σέντερ φορ, γι' αυτό υπάρχει ο Βινίσιους»

Ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη νέα γενιά των Μερένγκες, αναφερόμενος στον Κιλιάν Μπαπέ και στη δύσκολη προσαρμογή του στη Βασίλισσα, καθώς και για το αν μπορεί να αγωνιστεί στη θέση του Βινίσιους.

Ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε για όλους και για όλα στο «El Chiringuito de Jugones». Ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστα τα όσα συμβαίνουν στην πρώην ομάδα του, αλλά και στη συνεισφορά του Μπαπέ σε αυτήν. Ο επιθετικός της Αλ Ιτιχάντ θεωρεί ότι ο συμπατριώτης του πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την πίεση του «Μπερναμπέου» και να αντιληφθεί ότι δεν είναι πλέον σέντερ φορ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το πρόβλημα για μένα είναι πως ο Εμπαπέ δεν κάνει για σέντερ φορ. Και στη Γαλλία όσες φορές έπαιζε ως ‘9’ δεν ήταν καλός, δεν είναι η θέση του αυτή. Το θέμα είναι πως στα αριστερά, όπου αγωνίζεται, υπάρχει ένας άλλος παίκτης στο ίδιο επίπεδο, ο Βινίσιους. Δεν μπορείς να βάλεις αυτόν δεξιά ή σέντερ φορ, γιατί κάνει τη διαφορά στα αριστερά. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ο Αντσελότι».

🗣️ Benzema: “Mbappé has to put it in his head that he’s now a 9 & forget the left. He has to interchange with Vini Jr.



They have to interchange a lot, as he’s very, very, very good on the left, but now he has to be very good in another position on the pitch.” @elchiringuitotv pic.twitter.com/q8PFqf1eRE