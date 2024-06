Ο Λιονέλ Μέσι επέλεξε το πιο ωραίο και το πιο κρίσιμο γκολ στην σπουδαία του καριέρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «ESPN».

Με το Copa America 2024 να ξεκινάει σε λίγες ημέρες, ο Λιονέλ Μέσι βρήκε λίγο χρόνο από τις υποχρεώσεις του με την Αργεντινή και παραχώρησε συνέντευξη στο «ESPN» αποκαλύπτοντας τόσο το πιο όμορφο όσο και το πιο κρίσιμο γκολ της σπουδαίας καριέρας του.

🚨 Leo Messi: "My favorite goal? Most beautiful is the one against Real Madrid in 2011, and the most important in the World Cup final. @arevalo_martin pic.twitter.com/GvTcHpPJ2H