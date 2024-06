Μέσι: «Η Ίντερ Μαϊάμι θα είναι η τελευταία μου ομάδα»

Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε στο ESPN, τόνισε πως απολαμβάνει περισσότερο το ποδόσφαιρο και ξεκαθάρισε πως η Ίντερ Μαϊάμι θα είναι η τελευταία ομάδα της καριέρας του.

Ο Λιονέλ Μέσι μετά από 23 χρόνια στην Ευρώπη αποχώρησε το περσινό καλοκαίρι από τη Γηραιά Ήπειρο και «μετακόμισε» στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι. Τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρχαν σενάρια για τον Αργεντινό σουπερ σταρ τόσο για επιστροφή του στη Νιούελ Ολντ Μπόις, όσο και για ενδεχόμενη μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία, όμως ο Pulga έχει άλλα πλάνα.

Ο Λίο σε δηλώσεις του στο ESPN ανέφερε πως απολαμβάνει περισσότερο το ποδόσφαιρο και τόνισε πως η Ίντερ Μαϊάμι θα είναι η τελευταία ομάδα της καριέρας του.

«Η Ίντερ Μαϊάμι θα είναι η τελευταία μου ομάδα. Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, θα είναι η τελευταία μου. Λατρεύω να παίζω ποδόσφαιρο, απολαμβάνω τα πάντα πολύ περισσότερο, γιατί γνωρίζω ότι ο χρόνος λιγοστεύει», ανέφερε ο Μέσι.

🚨 Leo Messi: “Inter Miami will be my last club, yes. As of today, it’s gonna be my last one”.



