Μια ειδική θεραπεία που αφορά το μυϊκό σύστημα του σύστημα ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι προκειμένου να είναι σε θέση να αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Σε mood Copa America βρίσκεται πλέον ο Λιονέλ Μέσι. Μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2021 και φυσικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα δώσει και φέτος το «παρών» σε ένα ακόμα Copa America προκειμένου να βοηθήσει την Αλμπισελέστε να διατηρήσει τα σκήπτρα της.

Ο Pulga ωστόσο έχει στο κεφάλι του και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Σύμφωνα με τα Μέσα της Αργεντινής, παρότι ο Μέσι κρατάει χαμηλά την μπάλα όσον αφορά την παρουσία του στο επόμενο Μουντιάλ, ο 36χρονος σούπερ σταρ φέρεται να προετοιμάζεται ήδη για τη μεγάλη διοργάνωση. Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Λέο Παραντίσο, ο Μέσι ακολουθεί μια ειδική θεραπεία για την αναζωογόνηση των μυών του ώστε να είναι 100% έτοιμος και διαθέσιμος για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τι ακριβώς είναι η «μυϊκή αναζωογόνηση» την οποία ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με το «biohellenika.gr» η αναγέννηση των μυών γίνεται από τα βλαστοκύτταρα τους τα οποία με την πάροδο της ηλικίας χάνουν την ικανότητα πολλαπλασιασμού και επομένως ο μυς σταδιακά χάνει ένας μέρος των ινών του και καταλήγει σε ατροφία.

Πειραματικές μελέτες που έγιναν πριν από αρκετά χρόνια έδειξαν πως υπάρχουν τρόποι για να αναζωογονηθούν οι μύες, είτε από την πολλή κόπωση είτε από κάποιον τραυματισμό. Τα βλαστοκύτταρα των μυών είναι το «κλειδί» της υπόθεσης, καθώς φέρεται να έχουν βρεθεί τρόποι με τους οποίους αναζωογονούνται και πολλαπλασιάζονται μέχρι και 60 φορές σε διάστημα επτά ημερών οι μυϊκές ίνες ανθρώπου.

🗣️🚨 @leoparadizo: "Leo Messi has his mind set on the 2026 WORLD CUP, and he is undergoing muscle rejuvenation." 🇺🇸🏆 pic.twitter.com/bqBaJOBl07