Η ευφυΐα του Τόνι Κρόος επαληθεύτηκε και στο Μόναχο και συγκεκριμένα στο πρώτο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Μπάγερν.

Ισόπαλη χωρίς νικήτρια έληξε η πρώτη ματσάρα ανάμεσα στην Μπάγερν και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μόναχο για την ημιτελική φάση του Champions League. Ένα αποτέλεσμα που περισσότερο άφησε ικανοποιημένη τη Βασίλισσα η οποία θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό μπροστά στον κόσμο της στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι ήταν φυσικά ο Βινίσιους καθώς ο Βραζιλιάνος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ρεάλ μέσα στο Μόναχο. Το πρώτο γκολ του 24χρονου σταρ ωστόσο... πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ευφυΐα του Τόνι Κρόος. Δεν ήταν μονάχα η απίθανη μπαλιά του Γερμανού που «έσπασε» στα δύο τη ζώνη της Μπάγερν. Η εμπειρία του Κρόος είναι τόσο μεγάλη που πριν καλά-καλά κάνει την κίνηση ο Βινίσιους, εκείνος είχε σκεφτεί στο μυαλό του το σενάριο της φάσης του πρώτου γκολ της Ρεάλ.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός στα social media. Σε αυτό το μικρό κλιπ φαίνεται ο Κρόος να δείχνει με το χέρι του στον Βινίσιους την κίνηση που πρέπει να κάνει για να του κάνει την πάσα και να «ξεκλειδώσει» την άμυνα της Μπάγερν. Ο Βραζιλιάνος αντιλήφθηκε την χειρονομία του Γερμανού... and the rest is history.