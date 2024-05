Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Λούκας Ερναντές, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει στα πιτς τουλάχιστον για έξι μήνες.

Ο Λούκας Ερναντές μάλλον αποχαιρέτησε το 2024! Ο Γάλλος αμυντικός τραυματίστηκε στο γόνατο κόντρα στη Ντόρτμουντ για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League και αποχώρησε από το πρώτο μέρος ως αναγκαστική αλλαγή, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στο ιατρικό επιτελείο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τελικά οι φόβοι στο Παρίσι επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο 28χρονος αμυντικός υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει στα «πιτς» για τους επόμενους έξι με επτά μήνες. Όπερ σημαίνει πως η σεζόν του με την Παρί τελείωσε, όπως και οι ελπίδες του να πάει στο Euro με τα χρώματα της Γαλλίας.

Πλέον ο Ερναντές στοχεύει να επιστρέψει στο ξεκίνημα του 2025 και να επανέλθει στην αγωνιστική δράση μετά από πολύμηνη απουσία, σε ένα μεγάλο ψυχολογικό σοκ για τον ίδιο. Τη φετινή σεζόν ο Γάλλος πρόλαβε να καταγράψει συνολικά 41 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρί με απολογισμό δυο γκολ και δυο ασίστ.

