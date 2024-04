Το σχόλιο του Αρτέτα για το πέναλτι που δεν δόθηκε στην Μπάγερν

Ο Μικέλ Αρτέτα έκανε το δικό του σχόλιο για το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της Μπάγερν Μονάχου στο μεταξύ τους παιχνίδι κάνοντας έξαλλο τον Τούχελ.

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Άστον Βίλα (14/04-18:30) για το πέναλτι που δεν καταλογίστηκε υπέρ της Μπάγερ Μονάχου στο μεταξύ τους παιχνίδι την Τρίτη (09/04) και συμφώνησε με την υπόδειξη του διαιτητή του αγώνα.

Ο Ισπανός τεχνικός υποστήριξε πως ο ρέφερι εφάρμοσε ότι λέει ο κανονισμός στην φάση αυτή, ο οποίος λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται η κοινή λογική για να καταλογιστεί ένα χέρι σχετικά με το αν ο παίκτης αποκτάει κάποιο πλεονέκτημα απ' αυτό ή όχι, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση που δεν συνέβη και γι' αυτό σωστά εκείνος δεν καταλόγισε κάποια παράβαση.

Αναλυτικά η απάντηση του Μικέλ Αρτέτα:

«Παρατήρησα την ιστορία με το χέρι του Γκάμπριελ, ειδικά μετά την σοβαρή αντίδραση που υπήρξε από την πλευρά της Μπάγερν... Οι διαιτητές εφάρμοσαν τον κανονισμό στην φάση αυτή κι αυτός λέει να χρησιμοποιούμε την κοινή λογική αναφορικά με το εάν από το χέρι που έγινε στην φάση που συζητάμε ο παίκτης απέκτησε κάποιο πλεονέκτημα, κάτι που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση».

🔴⚪️ Arteta: "I did notice the Gabriel handball story, especially after where there was a certain reaction from Bayern...".



"The referees used the law and the law says to use common sense and whether you take an advantage from that situation which there isn’t any advantage". pic.twitter.com/f9bbI9QagJ