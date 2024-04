Έντονα παράπονα από τη διαιτησία έχουν στο στρατόπεδο της Μπάγερν λόγω μιας φάσης στο 66ο λεπτό όταν ο Ραγιά έπαιξε το ελεύθερο με πάσα στον Γκάμπριελ και ο Βραζιλιάνος έστησε την μπάλα ξανά με τα χέρια!

Το Champions League επέστρεψε και μάλιστα εκρηκτικά! Όπως στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» έτσι και στο «Έμιρεϊτς» διεξήχθη ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, με τιην Άρσεναλ και την Μπάγερν να μένουν στο… Χ και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Μόναχο.

Στο στρατόπεδο της Μπάγερν ωστόσο έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και κυρίως για μια φάση που σημειώθηκε στο 66ο λεπτό. Η Άρσεναλ είχε ελεύθερο λάκτισμα και ο Ραγιά επέλεξε να το εκτελέσει με πάσα στον Γκάμπριελ, αφού είχε σφυρίξει πρώτα ο διαιτητής. Ο Βραζιλιάνος ωστόσο έπιασε την μπάλα με τα χέρια του και την έστησε ξανά, με τον διαιτητή ωστόσο να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά.

Οι ποδοσφαιριστές της Μπάγερν γύρισαν αμέσως προς τον ρέφερι και προσπάθησαν να τον προτρέψουν να εξετάσει τη φάση, την οποία μάλιστα σχολίασε και ο Τόμας Τούχελ μετά το παιχνίδι.

«Ο διαιτητής έκανε ένα τεράστιο λάθος. Γνωρίζω ότι ήταν μια τρελή φάση. Έβαλαν την μπάλα κάτω, ο διαιτητής σφύριξε και αμέσως μετά ο αμυντικός την έπιασε με τα χέρια. Αυτό που μας εξοργίζει περισσότερο είναι η εξήγηση του διαιτητή. Μας είπε ότι ήταν ένα παιδικό λάθος και ότι δεν πρόκειται να δώσει πέναλτι για μια τέτοια φάση σε προημιτελικό του Champions League. Είναι μια τραγική, τραγική απόφαση. Παιδικό λάθος, λάθος ενηλίκου, οτιδήποτε ήταν, μας εξοργίζει επειδή ήταν ένα τεράστιο λάθος εναντίον μας», τόνισε ο Γερμανός αμέσως μετά το παιχνίδι.

Thomas Tuchel says the referee "didn't have the courage" to give this as a penalty...



David Raya played a goal kick to Gabriel, who picked the ball up.#UCL pic.twitter.com/Rc7YAKl9fc