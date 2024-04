Οι Κάιλ Γουόκερ και Νέιθαν Ακέ δεν προπονήθηκαν ούτε σήμερα με την υπόλοιπη ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι και αναμένεται να τεθούν οριστικά εκτός από το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη φάση των «8» του Champions League.

Οριστικό το τριπλό «πλήγμα» για τη Μάντσεστερ Σίτι. Κάιλ Γουόκερ και Νέιθαν Ακέ έμειναν εκτός και από τη σημερινή προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι και θα χάσουν οριστικά το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (9/04, 22:00) για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των προημιτελικών του Champions League.

Ο Γουόκερ αποκόμισε έναν τραυματισμό με την εθνική ομάδα της Αγγλίας κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο Άγγλος μπακ δεν έχει καταφέρει από τότε να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς, κάτι που συνέβη και σήμερα, με αποτέλεσμα να μένει εκτός από το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Βασίλισσα. Ο Ολλανδός αμυντικός από την άλλη τραυματίστηκε στο μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ και χρειάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα.

Τέλος πρόβλημα αποκόμισε στο τελευταίο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας και ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Μπορεί να συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της ομάδας για την Μαδρίτη, ωστόσο η συμμετοχή του στο παιχνίδι δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Όσον αφορά τον Έντερσον, ο Βραζιλιάνος είναι έτοιμος και έτσι ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα τον έχει κανονικά στη διάθεση του.

No Gvardiol, Walker or Ake in training for Manchester City as they prepare to face Real Madird in the Champions League 🔹 pic.twitter.com/XswD38QETv