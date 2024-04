Σαν σήμερα πριν από έξι χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο πετύχαινε ένα από τα πιο θεαματικά γκολ στην ιστορία του Champions League, «πληγώνοντας» τη Γιουβέντους με ένα απίθανο ανάποδο «ψαλίδι».

Πρόκειται για τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του Champions League. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πετύχει στην καριέρα του 141 γκολ στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πολλά τα γκολ που έχουν γράψει ιστορία. Ένα ωστόσο θα μνημονεύεται για πάντα. Ο λόγος φυσικά για το ανάποδο «ψαλίδι» που πέτυχε στο Τορίνο απέναντι στη Γιουβέντους φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Σαν σήμερα πριν από έξι χρόνια, ο Ρονάλντο πετύχαινε ένα από τα πιο θεαματικά γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, σε νοκ άουτ παιχνίδι με τη Γιουβέντους για τη φάση των προημιτελικών του Champions League.

Ο Κριστιάνο πήδηξε στα 2.5 μέτρα και με ένα ανάποδο «ψαλίδι» άφησε άγαλμα τον Μπουφόν, πετυχαίνοντας ένα από τα κορυφαία γκολ στην ιστορία του θεσμού. Το γκολ του ήταν τόσο εντυπωσιακό που «ανάγκασε» τους φιλάθλους της Γιουβέντους να τον χειροκροτήσουν και να υποκλιθούν στο μεγαλείο του Πορτογάλου σούπερ σταρ ο οποίος ανταπέδωσε με μια χαρακτηριστική χειρονομία.

