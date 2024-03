Ντε Λαουρέντις: «Δίνω πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε παίκτη της Νάπολι αν αποκλείσουμε την Μπαρτσελόνα»

Ο Ντε Λαουρέντις σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι της Νάπολι με την Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε πως αν η ομάδα του αποκλείσει τους Μπλαουγκράνα κάθε παίκτης θα πάρει πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Το Sky Italia είχε μεταδόσει πως ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, σκοπεύει να δώσει δέκα εκατομμύρια ευρώ σε κάθε παίκτη του αν η ομάδα του καταφέρει να αποκλείσει την Μπαρτσελόνα στην Καταλονία. Ο διοικητικός ηγέτης των πρωταθλητών Ιταλίας ρωτήθηκε αν αυτό ισχύει και αυτός το επιβεβαίωσε και με το... παραπάνω!

Ο πρόεδρος των Ναπολιτάνων μίλησε πριν τη σέντρα τους αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Καταλονίας και τόνισε πως «στην πραγματικότητα θια δώσω παραπάνω»!

🔵 Napoli President Aurelio De Laurentiis has announced that he will pay his players €10 million each if they defeat Barcelona. 🤯💰



(Via @CBSSportsGolazo)



https://t.co/ujOAb2Dd2P