Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έβγαλε... φτερά και με άλμα στα 2,2 μέτρα έπιασε ασύλληπτο γυριστό κόντρα στην Κοπεγχάγη, το οποίο δεν άργησε να γίνει viral στα social media.

Είναι δύσκολο να εξηγήσεις τις δυνατότητες του Έρλινγκ Χάαλαντ χωρίς... μάστερ στη βιομηχανική μηχανική. Ο Νορβηγός άλλωστε όσο πάει τόσο λιγότερο θυμίζει... άνθρωπο και μάλλον φέρει περισσότερο σε ρομπότ που έχει δημιουργηθεί επιμελώς σε κάποιο ποδοσφαιρικό εργαστήρι.

Τελευταίο στοιχείο που επιβεβαιώνει τον παραπάνω μεταφορικό ισχυρισμό είναι το απίθανο άλμα που έκανε κόντρα στην Κοπεγχάγη στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του Champions League.

Αν και δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, ο νεαρός φορ τράβηξε και πάλι τα βλέμματα πάνω του, όταν πήδηξε στο... Θεό και συγκεκριμένα στα 2,2 μέτρα για να πιάσει γυριστό μέσα στην περιοχή!

Και μπορεί τελικά να μην κατάφερε να σκοράρει στη συγκεκριμένη φάση, όμως η κατάπληξη στα πρόσωπα των (τηλε)θεατών ήταν διάχυτη από το νέο highlight που χάρισε στην καριέρα του.

The only explanation is that Haaland has a higher number of seconds in the air than normal humans to think about anything he wants to do



