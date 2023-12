Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα και οι παραβάσεις του FFP ενδέχεται να φέρουν αποκλεισμό έως και τριών ετών από το Champions League!

Με δύο έως τρία χρόνια αποκλεισμό από το Champions League απειλείται η Μπαρτσελόνα!

Μπορεί οι «μπλαουγκράνα» να έχουν ρίξει το βάρος στην European Super League και στην ίδρυση της μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο τα τελευταία δεδομένα βρίσκουν τον σύλλογο με την πλάτη στον τοίχο, όσον αφορά τον οικονομικό τομέα της ομάδας και τη συνέχεια στις διοργανώσεις της UEFA.

Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, οι πολλές παραβάσεις της Μπαρτσελόνα στον τομέα του FFP βάζουν σε κίνδυνο τη συμμετοχή του κλαμπ στο Champions League. Όπως επικαλείται με αποκλειστικό δημοσίευμα η «Welt», η UEFA έχει εντοπίσει πολλές παρακάμψεις της Μπαρτσελόνα στον κανονισμό του Financial Fair Play και δεν αποκλείεται να τιμωρήσει τον σύλλογο της Καταλονίας με αποκλεισμό από το Champions League, από δύο έως και τρία χρόνια!

Σύμφωνα με τον κανονισμό της UEFA, κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να συμψηφίζει τα έσοδα με τα αντίστοιχα έξοδα της. Μπορεί οι «μπλαουγκράνα» να ανακοίνωσαν στο τέλος της περασμένης σεζόν κέρδη 300 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο ο έλεγχος της UEFA έχει να κάνει με τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους. Η Μπαρτσελόνα μπήκε για τα καλά... μέσα τις περασμένες σεζόν, πληρώνοντας τα λάθη της περασμένης διοίκησης η οποία απέκτησε ποδοσφαιριστές δαπανώντας υπέρογκα ποσά και προσφέροντας τους «μυθικά» συμβόλαια τα οποία δεν αντιστοιχούσαν με τις ικανότητες τους.

Στα γραφεία της UEFA φέρεται να γίνεται λόγος για «μπάχαλο» όσον αφορά την κατάσταση της Μπαρτσελόνα, έχοντας τιμωρήσει μάλιστα τους «μπλαουγκράνα» την περασμένη σεζόν με πρόστιμο 500.000 ευρώ για λανθιασμένη δήλωση κερδών από τη διάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων.

🚨 Barcelona could face an expulsion from the Champions League for 2-3 years. 😨



This possible sanction is linked to a violation of UEFA financial regulations.



→ UEFA requires football activities in the financial results, but Barça has included activities linked to TV and… pic.twitter.com/vU5UhG2WsT