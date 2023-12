Τη νύχτα... μέρα έκαναν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, με τους οργανωμένους της σερβικής ομάδας να κάνουν «ντου» στους Άγγλους φιλάθλους της Μάντσεστερ Σίτι που βρίσκονταν σε μια pub στην πόλη.

Χαμός στο Βελιγράδι, σχεδόν ένα 24ωρο πριν από το παιχνίδι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και τη Μάντσεστερ Σίτι για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί της σερβικής ομάδας έκαναν «ντου» στους αντίστοιχους της αγγλικής τα ξημερώματα δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα εν όψει και του αποψινού αγώνα.

Οι Σέρβοι «ultras» του Ερυθρού Αστέρα είχαν σχεδιάσει την επίθεση, καθώς συγκεντρώθηκαν δεκάδες οπαδοί στους δρόμους της πρωτεύουσας της χώρας, ψάχνοντας με μανία Άγγλους φιλάθλους της Μάντσεστερ Σίτι. Τελικά τους βρήκαν σε μια pub. Την ώρα που οι Άγγλοι έπιναν τις μπύρες τους, οι οργανωμένοι του Ερυθρού Αστέρα κινήθηκαν προς το μέρος τους και τους επιτέθηκαν.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρχές του Βελιγραδίου, με τα περιπολικά να παίρνουν... φωτιά, κυνηγώντας τους οπαδούς των γηπεδούχων. Η Μάντσεστερ Σίτι από την πλευρά της είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα στείλει δικά της πούλμαν για την είσοδο των φιλάθλων της στο γήπεδο, καθώς με τον ίδιο τρόπο αναμένεται να τους γυρίσει και στα ξενοδοχεία τους, στην προσπάθεια του συλλόγου να προστατέψει τους οπαδού της που βρίσκονται στη Σερβία για να στηρίξουν την ομάδα.

Fans attending Red Star❗️



Coaches have been arranged by the Belgrade City Council to take Manchester City fans from Student Square to the stadium and return back after the match 🚌



Timings will be communicated to all match buyers via SMS once confirmed